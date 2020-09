Nieuwe coronabesmettingen in Emmen bij scholen en verpleeghuis

Op middelbare scholen en in een verpleeghuis in Emmen zijn meerdere mensen besmet geraakt met het coronavirus.

Op de locatie Oosterstraat van het Esdal College zijn volgens Dagblad van het Noorden drie mensen besmet. Het is niet bekend of het om leerlingen of om leerkrachten gaat. Ook bij het Carmelcollege is een besmetting vastgesteld.

Zorg

In woonzorglocatie De Bleerinck van Zorggroep Tangenborgh in de wijk Bargeres zijn meerdere personen besmet met het coronavirus. "Uit onderzoek in samenwerking met de GGD zijn een aantal besmettingen gebleken op een afdeling", bevestigt Erik Fokkens van de zorggroep. "Uiteraard respecteren wij de privacy van onze bewoners en medewerkers. Passende maatregelen zijn getroffen, verder onderzoek is gestart en wordt voortgezet."

Gisteren werd bekend dat ook personeel van Treant het coronavirus heeft opgelopen. Het gaat om medewerkers van ziekenhuislocatie Scheper en woonwijkcentrum Zuidermarke.

Ook Emmer voetbalclub WKE'16 kampt met coronabesmettingen binnen de gemeenschap. Het bestuur besloot het sportpark op slot te gooien nadat meerdere leden positief zijn getest.

