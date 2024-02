Uitgeverij Van Gorcum opgesplitst in drie delen, verliest predicaat Koninklijk

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum in Assen wordt opgesplitst. De uitgeverij bestaat uit drie onderdelen, waarvan een wordt verkocht aan drie leden van het huidige management.

Het gaat om het onderdeel Educatie-Professioneel, dat boeken en tijdschriften publiceert voor hbo-studenten en professionals. Dat blijft gevestigd in Assen en gaat verder onder de naam Uitgeverij van Gorcum.

De huidige directeur Kor IJszenga heeft besloten een stap terug te doen en voor een 'warme overdracht' te zorgen naar een volgende generatie. "Zo'n overdracht aan het zittende management past natuurlijk helemaal bij de traditie van Van Gorcum", zegt IJszenga in een verklaring. "Zelf heb ik die stap in 2009 mogen zetten en ook daarvoor werd op deze wijze in overdracht voorzien."