Marc erft dertig klassieke trekkers van oom Rudy uit Erica: 'Werk aan museum'

Excentriekeling

Rudy Hanenbergh mag je gerust een bijzonder man noemen. Er zat meer kleur in zijn leven dan in een gemiddelde regenboog. Hanenbergh, die in 2022 op 84-jarige leeftijd stierf, werkte bij de boeren in de omgeving en als plantsoenmedewerker. Hij groeide op in een katholiek gezin met 12 kinderen. Hij leefde er lang met zijn moeder, nadat zijn vader redelijk vroeg overleed. Hij was enigszins een excentriekeling.

Een aparte, zoals Arends hem zelf omschreef. "Hij was een ruige donder. In doen en laten. Het moest allemaal op zijn manier. Die Melodie wird gespielt auf meine Geige, zei hij dan. Hij was de baas in huis. Dat kon je volgens hem zien aan de rook uit zijn schoorsteen. Die ging recht tegen de wind in, ha ha." Nou had Hanenbergh ook makkelijk praten, want hij bleef zijn leven lang een verstokt vrijgezel.

Pronkstuk

Daarnaast was hij een fervent verzamelaar van trekkers. Vooruit, hij handelde er ook een beetje in. Hij tufte regelmatig met een auto vol bloemen de Duitse grens over. Op zoek naar bijzondere exemplaren. Na de val van het IJzeren Gordijn reed hij zelfs door naar Moskou. "Althans, dat beweerde hij", aldus Arends. Soms kwam hij met bijzondere exemplaren weer thuis.