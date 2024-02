Verlichte haaientanden moeten kruispunt veiliger maken

"Knipperende discolampen zijn het niet", zegt wethouder Martin Rasker over deze 'led op lampen'. "Ze gaan aan als automobilisten en voetgangers aankomen en gaan uit als er niemand is. Daarvoor hebben we sensoren opgehangen." Dat betekent dat de lampen uit blijven als je langsfietst en er is verder geen verkeer. En wanneer er ander verkeer is, waarschuwen de lampen.