18-jarige Pool vervangt niet fitte Raffin in GP-team Roelof Waninge

Raffin heeft al wekenlang last van duizeligheid en vermoeidheid. De teamgenoot van Bo Bendsneyder liet daarom al drie Grand Prix-weekenden schieten. Afgelopen weekend maakte hij z'n come-back maar hij bleek toch nog niet voldoende hersteld te zijn.

De 18-jarige Biesiekirski zal tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Misano dit weekend zijn Grand Prix-debuut maken in de Moto2. Hij is dan de jongste rijder op de grid.

Piotr Biesiekirski

Biesiekirski staat zesde in het Europees Moto2-kampioenschap. Hij begon in 2015 op 13-jarige leeftijd zijn carrière als motorcoureur. Een jaar later won hij al meteen het Poolse Moto3-kampioenschap. In 2018, toen hij nog maar 16 was, eindigde hij als derde overall in het Spaanse Open 600-kampioenschap en maakte hij zijn Europese Moto2-debuut, als eerste en enige Pool en de jongste rijder op de grid.

"Het is altijd het doel van het team geweest om jonge en getalenteerde rijders te scouten, die het potentieel hebben om te groeien. Dit is precies wat we zien in Piotr: een jonge en getalenteerde rijder die een veelbelovende leercurve heeft gemaakt in het Moto2 EK", zegt NTS RW Racing GP-teammanager Jarno Janssen.

Grote uitdaging

"We beseffen dat het een grote uitdaging voor de jonge Biesiekirski zal zijn om halverwege het seizoen in te stappen op een circuit waarop hij nog nooit heeft gereden. Het doel van dit weekend is dan ook om elkaar te leren kennen, zodat hij bekend raakt met de NTS en het team."

Bo Bendsneyder

De enige Nederlandse coureur in de Grand Prix Bo Bendsneyder staat met 5 WK-punten op de 22e plaats in de strijd om de wereldtitel in de Moto2-klasse.