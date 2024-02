PvdA hoogst verbaasd en bezorgd over mogelijk vertrek TVM uit Hoogeveen

De PvdA in Provinciale Staten is verbaasd en verontrust over een mogelijk vertrek van verzekeraar TVM uit Hoogeveen. In 2019 is er nog een stevige lobby geweest van de gemeente Hoogeveen en de provincie om de transportverzekeraar in Hoogeveen te houden.

"Die lobby resulteerde in de komst van een IT-hub in Hoogeveen waar TVM destijds van zei daar zeer veel baat bij te hebben en heeft mede daardoor de verhuisplannen stopgezet. Maar inmiddels lijken die plannen weer afgestoft," zegt PvdA-statenlid Fenneke Mensen-Maat. Ze heeft statenvragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten en wil opheldering. Zijn er in 2019 afspraken gemaakt met TVM om in Hoogeveen te blijven? Dat wil de PvdA in Provinciale Staten weten.

Mensen-Maat reageert op berichtgeving van RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden. Daarin laat Michael Nemethy van TVM weten dat renovatie van het huidige pand aan de Van Limburg Stirumstraat niet meer aan de orde is en dat de verzekeraar daar in 2030 weg wil.

De vraag is nog waar de transportverzekeraar zich dan gaat vestigen. TVM deed ook onderzoek naar andere plekken voor nieuwbouw in Hoogeveen. Zo is er een optie op een stuk grond naast het station. Het bedrijf laat niet los of er ook wordt gekeken naar een locatie buiten Drenthe, bijvoorbeeld Zwolle.

Ingewijden: Zwolle

Maar ingewijden noemen volgens Dagblad van het Noorden nadrukkelijk opnieuw Zwolle. Die stad kwam vijf jaar geleden als beste vestigingsplaats uit de bus, maar destijds koos de toenmalige directie toch voor Hoogeveen. Dat had te maken met de vrees dat veel werknemers die uit Hoogeveen komen zouden vertrekken. En vooral door de lobby en hulp van de gemeente Hoogeveen en de provincie.

Een belangrijke reden waarom de wegverzekeraar destijds naar Zwolle als vestigingsplaats keek is de beschikbaarheid van hoogopgeleide IT'ers. De komst van een IT-hub in Hoogeveen moest er voor zorgen dat TVM en andere bedrijven die hoger opgeleiden in de eigen regio zou gaan vinden en behouden.

2,2 miljoen provincie voor IT-hub om TVM te houden

Fenneke Mensen-Maat: "De provincie heeft in in 2020 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de IT-hub mogelijk te maken. In 2022 gevolgd door nog eens 700.000 euro voor de inrichtingskosten. Zijn er destijds als gevolg van de financiële bijdragen van provincie en de gemeente afspraken gemaakt met TVM om voor langere tijd in Hoogeveen te blijven? Zo ja, hoe zien die afspraken er dan uit en is het bedrijf hierop aanspreekbaar? "

Ook wil Mensen-Maat van GS weten of ze opnieuw de portemonnee denkt te gaan trekken om TVM voor de provincie en Hoogeveen te behouden. "En kan GS iets melden over de beweegredenen van het bedrijf en over eventuele opties om opnieuw voor Hoogeveen te kiezen?"

Voor de zomer duidelijkheid