Gebruikers wijkcentrum Angelslo tijdelijk ondergebracht in Kop van Zuid

Alle partijen die gebruik maken van het wijkcentrum in Angelslo worden tijdelijk ondergebracht in het bedrijfsverzamelgebouw Kop van Zuid bij het Scheper Ziekenhuis. De Emmer wijk krijgt een gloednieuw wijkcentrum waar ook de Aldi bij inkomt.

Het voormalige wijkgebouw, bekend als De Marke en De Cluft zal om die reden worden gesloopt. Om gebruikers tijdelijk onderdak te verschaffen voor hun activiteiten, wil de gemeente ze onderbrengen in de Kop van Zuid. Het gebouw ligt nabij de wijk en is daarom goed bereikbaar. Alle partijen zullen voor de duur van de nieuwbouw (ongeveer anderhalf jaar) op het tijdelijke adres verblijven.

Strategische koop

De gemeente Emmen kocht vorig najaar de Kop van Zuid voor ruim zes miljoen euro. De aankoop was bedoeld als een strategische zet. De nabijgelegen scholen van het Drenthe College en NHL Stenden hebben plannen voor gezamenlijke huisvesting.

De scholen zijn ook betrokken bij de komst van innovatiecentrum Greenwise Campus in de voormalige busremise aan de Eerste Bokslootweg. De gemeente wilde met de koop van de Kop van Zuid voorkomen dat anderen het zouden kopen en daarmee mogelijk deze plannen zouden dwarsbomen.

Zorghotel

De Kop van Zuid bevindt zich aan de Boermarkeweg, tussen het Scheper Ziekenhuis en het voormalige terrein van zwembad Aquarena in. Het gebouw wordt onder meer gebruikt als kantoorruimte, zorghotel en gezondheidscentrum door verschillende partijen. Het pand werd in de verkoop gezet door de huidige eigenaar (een vastgoedpartij in Groningen) en aangeboden aan de gemeente Emmen.