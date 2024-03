Zeldzame middeleeuwse munt na 650 jaar weer terug in Coevorden

Na 650 jaar is-ie weer thuis, zegt amateurarcheoloog Jeroen Matthijsen. Gistermiddag overhandigde hij met gepaste trots 'zijn' middeleeuwse zilveren munt uit Coevorden aan het Stedelijk Museum in de stad.

"Ik had 'm ook op de veiling kunnen verkopen voor meer geld, maar dan was de munt waarschijnlijk in een collectie van een verzamelaar in de Verenigde Staten weggestopt. Deze munt hoort bij Coevorden, punt." Hoeveel Matthijsen er precies voor gekregen heeft, wil hij niet zeggen.

Het gaat om een middeleeuwse munt, door de Heren van Coevorden geslagen in de periode tussen 1376 en 1378, weet muntenkenner Alexander Moes. "Bij mijn weten is het een zeer bijzonder exemplaar. Ik ken er maar eentje van dezelfde soort en dezelfde tijd, die ligt opgeborgen in de kluis van de Nederlandse Bank in Den Haag. Daarom is het een verrijking voor Coevorden dat deze munt nu in bezit is van het museum."

'We kunnen bezoekers straks meer vertellen over Coevorden in de veertiende eeuw'

Dat vindt ook directeur Evelien Wieling van het museum in de vestingstad. "Toen we afgelopen najaar het aanbod kregen om deze munt over te nemen van de archeoloog, hebben we geen moment getwijfeld. We hebben in het museum al wel een paar oude munten liggen, ongeveer van dezelfde tijd, maar dit exemplaar is écht een heel bijzondere."

"Met deze aanwinst kunnen we onze bezoekers straks meer vertellen over Coevorden in de veertiende eeuw, dat vind ik fantastisch", zegt Weiling. "Ieder object in het museum vertelt zijn eigen stukje van een historisch verhaal, maar samen zorgen ze voor een bredere context."

'Blijkbaar was Coevorden helemaal niet zo geïsoleerd als we dachten'

Ook historicus Ger Kleis is onder de indruk. "Heel bijzonder dat deze munt terug is in de stad van oorsprong. Wat ik ook interessant vind, is de vindplaats: een akker in het Brabantse Rosmalen. Dat vertelt ons dat inwoners van Coevorden in die tijd blijkbaar contacten onderhielden in andere delen van het land."

Hij vervolgt: "Vaak wordt nog gedacht dat Coevorden in de middeleeuwen wat geïsoleerd lag, als een uithoek van het gebied van de bisschop van Utrecht, maar blijkbaar valt dat mee. De munt vertelt ook meer over de geschiedenis van Coevorden als handelsstad in die tijd, want blijkbaar werden de munten uit de stad elders geaccepteerd. Dat was ook niet altijd vanzelfsprekend."

Hoe de munt destijds precies in Rosmalen terecht is gekomen, zal giswerk blijven. Kleis: "Voor Coevorden is de terugkeer van dit exemplaar een historische verrijking te noemen."