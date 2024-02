Asser jongerengroep boos over platwalsen ontmoetingshut bij Baggelhuizerplas

Een buurtbewoner uit de nabijgelegen wijk Kloosterveen is juist blij dat de boel in het naburige bosgebied flink is opgeschoond door de gemeente. Minno Nicolai woont aan de overkant van de provinciale weg en zag de afgelopen twee jaar regelmatig rook opkringelen van vuurtjes uit het bos. Ook had hij geluidsoverlast van harde muziek.

Gevaarlijk vuur

"Ik heb regelmatig bij politie, brandweer en gemeente aan de bel getrokken. Ik vond dat ze moesten ingrijpen, en dat is nu gebeurd. Mooi dat het nu afgelopen is en de boel is opgeruimd. Ik moet er niet aan denken dat een kampvuur uit de hand loopt, en richting onze huizen in Kloosterveen gaat. Het is gewoon gevaarlijk."

Benne Setz betreurt de opstelling van de klager. Zijn jongerengroep is de dupe geworden, zo vreest hij, van wangedrag van andere jeugd in hetzelfde bosgebied. "Wij waren als groep niet de enige daar. Er hielden zich ook regelmatig jongeren op in het bos die wel vuurtjes maakten. Wij vonden daar dan de brandresten van. Maar dat is trouwens al een hele tijd niet meer voorgekomen, die jeugd zien we ook niet meer."

Liefde voor natuur

Met de klagende buurtbewoner had Setz graag in gesprek gewild, om uit te leggen wat zijn club met de hut in het bosgebied doet, en hoe belangrijk de ontmoetingsplek voor ze is. "Wij zijn van origine huttenbouwers, zo is het ook begonnen. En we hebben liefde voor de natuur, willen daar ook graag zijn. Maar ineens is die mooie plek voor ons jongeren zomaar weg."

Onveilige situatie

Wethouder Jan Broekema (SP) heeft lange tijd begrip gehad voor de behoefte aan de jongerenplek in het bos. Maar de situatie liep uit de hand, waardoor er opdracht werd gegeven tot ontruiming. "Bij het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken, konden we de overeenkomst opzeggen, en dat was hier het geval."

Zo waren meerdere diepe hutten uitgegraven, 'van wel drie meter onder de grond'. "Het werd een onveilige situatie. Ook was er regelmatig sprake van vuur, het achterlaten van rommel, en er waren schuttingdelen en plastic gebruikt voor de hutten. Dat was niet de afspraak. Er is met de groepen jongeren contact geprobeerd te zoeken. Maar dat is niet gelukt."

Uitgestoken hand