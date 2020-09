Het is 'oorverdovend stil' op het Dwingelderveld

Achter het bezoekerscentrum aan de rand van het natuurgebied werd vanochtend de prijs onthuld. Erik Roelofsen van de NSG, juryvoorzitter en boswachter Arjan Postma en gedeputeerde Tjisse Stelpstra trokken het kleed van de houten bank af. 'Dwingelderveld, het stilste gebied van Nederland', staat op het plakkaat.

'Stilte heeft geen stem'

De verkiezing wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden en staat in het teken van het vijftigjarig jubileum van de stichting. Volgens Postma, bekend van veel tv-optredens als boswachter, is deze aandacht erg belangrijk: "Stilte heeft zelf geen stem. Daardoor is het al heel snel een ondergeschoven kindje. Voor een bepaald dier of een plant maken veel mensen zich sneller sterk. Stilte is een ongrijpbaar iets, maar minstens zo belangrijk. Het is tegenwoordig ook een criterium voor een natuurgebied want hoe stiller het er is, hoe meer je er kan vinden. Het probleem is dat er steeds meer herrie naar die stiltegebieden verdreven wordt, zodat de stiltegebieden verdwijnen."

Het bepalen van de stilste plek van Nederland begon met een geluidsmeting. Provincies kregen van de NSG het verzoek om geluids- en beeldmateriaal van stiltegebieden in te zenden. Gerrie Eleveld, geluidsadviseur van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, ging op zoek naar het stilste stiltegebied van de provincie. "Het Fochteloërveen en het Dwingelderveld waren van alle stiltegebieden de beste kanshebbers. Met een decibelmeter hebben we het geluidsniveau gemonitord en hier op het Dwingelerveld was dat het laagst. De geluidsmeting moest minimaal acht aaneengesloten minuten duren en overdag plaatsvinden, omdat recreanten dan ook hier zullen zijn. Toen we die opname maakten was het net zo'n mooie dag als vandaag: windstil, zonnig en dus geruisloos."

Maar het is meer dan alleen een geluidsmeting, legt Postma uit. "Het volume moet wel onder een bepaald niveau zitten en drie gebieden hadden hetzelfde laagste aantal decibels. Toen gingen we kijken naar andere criteria. In hoeverre is die stilte bijvoorbeeld een onderdeel in het beheer van de overheid op die plek? In Drenthe is zelfs een stiltegebied erbij gekomen. Ook werd hier het verkeerslawaai tegengehouden door de bouw van een geluidsmuur langs de snelweg. We zien dus dat stilte op het Dwingelderveld goed op de kaart staat."

Trots

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de Provincie Drenthe beaamt dat: "De stiltegebieden staan hoog op onze omgevingsvisie. Er zijn ook geluidsnormen voor. De stilte is er gewoon en het is onze taak om die niet te verstoren." Hij is ontzettend trots dat het stilste plekje in Drenthe ligt. "Je raakt hier niet uitgekeken en ook niet uitgeluisterd. Dat klinkt misschien gek, maar je kunt de stilte bijna horen. Het is hier oorverdovend stil."

Stelpstra nodigt iedereen uit om te komen genieten, maar niet te enthousiast. "Je komt hier heel goed tot rust, maar niet allemaal tegelijk graag, want dan wordt het weer veel te druk", lacht hij.

Het bankje is geplaatst in de achtertuin van het bezoekerscentrum, vlakbij de parkeerplaats. Het is niet bepaald het stilste plekje in het gebied, maar daar zit een idee achter. Postma: "Als we hem juist op de stilste plek zouden plaatsen, kwamen daar juist veel mensen recreëren en is dat niet meer het stilste plekje. Hij staat nu achter het bezoekerscentrum, zodat wandelaars eerst op het plakkaat kunnen zien dat dit de stilste plek van Nederland is. Als ze daarna het bos ingaan of de heide overlopen, ervaren ze de stilte veel meer. Als je door een bos loopt en je hoort ook alleen dat bos, is het veel mooier."