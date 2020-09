Sportpark vv Emmen sluit na coronabesmettingen, Drenthina dubt nog

De Meerdijk is in ieder geval tien dagen niet toegankelijk. Trainingen en wedstrijden kunnen dus voorlopig niet doorgaan. "De KNVB is er niet blij mee, die ziet liever niet dat de hele club niet kan spelen", zegt voorzitter Peter Bouws.

Ook bij andere clubs uit Emmen waart het virus rond. Bij Drenthina zijn leden besmet met het coronavirus. Of sportpark De Oude Ros ook op slot gaat, is nog niet duidelijk. Het bestuur van de club moet daar nog een besluit over nemen. Bij vv Bargeres werd bij twee mensen het virus geconstateerd. Zij waren afgelopen week op club aanwezig. De wedstrijd van het eerste elftal voor aanstaande zaterdag is daardoor afgelast.

WKE'16

vv Emmen is de tweede club uit Emmen die de deuren sluit voor sporters en supporters. Gister werd bekend dat WKE'16 het complex voor een week sluit.