vv Emmen en vv Bargeres sluiten complex na coronabesmettingen, Drenthina dubt nog

De Meerdijk is in ieder geval tien dagen niet toegankelijk. Trainingen en wedstrijden kunnen dus voorlopig niet doorgaan. "De KNVB is er niet blij mee, die ziet liever niet dat de hele club niet kan spelen", zegt voorzitter Peter Bouws.

Bij vv Bargeres zijn twee leden besmet die afgelopen weekend nog op de club waren. Een deel van de vrijwilligers zit nu in quarantaine, waarna het bestuur heeft besloten Sportpark Easy Fit Emmen tot komend weekend op slot te gooien. Dat gebeurde na 'een dag vol beraad met de KNVB, de GGD, gemeente en bestuursleden', staat er in een statement van het bestuur. Zowel thuis- als uitwedstrijden van teams van de club zijn afgelast.

"Deze beslissing neem je omdat onze leden en hun gezondheid belangrijker zijn dan een potje voetbal", stelt de club. "We hopen uiteraard dat het bij deze 2 besmettingen blijft en dat we iedereen weer snel op de velden en in de kantine kunnen groeten."

Drenthina en WKE'16

Ook bij andere clubs uit Emmen waart het virus rond. Bij Drenthina zijn leden besmet met het coronavirus. Of sportpark De Oude Ros ook op slot gaat, is nog niet duidelijk. Het bestuur van de club moet daar nog een besluit over nemen.

Gisteren werd bekend dat WKE'16 het complex voor een week sluit als gevolg van coronabesmettingen bij leden.