Bijzondere verjaardag Alje Mulder: 20 jaar oud met 80 jaar ervaring

Slechts een keer in de vier jaar is Alje Mulder uit Nieuw-Weerdinge echt jarig. En daarom viert hij vandaag op deze schrikkeldag zijn twintigste verjaardag, terwijl hij al tachtig jaar op de wereld is.

Hoewel je Mulder geen tachtig jaar zou geven, is het duidelijk dat hij de twintig jaar ook al enkele tientallen jaren geleden is gepasseerd. "Ik hou het zelf op mijn tachtigste verjaardag", aldus de jarige. Daarom ook geen kaartjes waarop staat dat hij twintig is geworden, maar gewoon tachtig. Net als op de ballonnen en vlaggetjes die in de kamer hangen.

"Mijn oudste zoon is nu twintig en mijn vader ook", lacht dochter Bernadet van de Worp. Het had een raadsel kunnen zijn, maar het is echt zo. Geboren op 29 februari 1944, kan Alje Mulder eigenlijk maar een keer in de vier jaar op zijn geboortedag zijn verjaardag vieren. Maar hoe doe je dit als het geen schrikkeljaar is? "Dan vier ik het zoals het uitkomt, meestal op een vrijdag- of zaterdagavond. Dat is eigenlijk juist heel makkelijk, want dan kun je het plannen wanneer je zelf wilt."