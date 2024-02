Makelaar ook in hoger beroep geen gelijk: Emmer schoolgebouw terug naar gemeente

De uitspraak werd in januari al gedaan, de gemeente bracht vandaag het nieuws naar buiten. In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Rene van der Weide weten dat de vordering van Frieling is afgewezen. "Frieling kan nog in cassatie binnen een termijn van drie maanden. We blijven hierover uiteraard in overleg met onze advocaten", aldus de wethouder.