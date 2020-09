OM wil veroordeelde drugscrimineel langer achter de tralies

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moet de 31-jarige Ivo J. uit Meppel drie maanden extra celstraf uitzitten. J., die in 2017 is veroordeeld voor onder meer cocaïnehandel, wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie, is er afgelopen zomer vandoor gegaan toen hij voorwaardelijk vrij was.

De man heeft drie jaar celstraf gekregen, een veel lagere straf dan normaal is in dat soort zaken, omdat hij als enige van de drugsbende uit Meppel waarbij hij betrokken was, volledige openheid van zaken heeft gegeven bij de politie. Mede door zijn verklaringen konden ook de andere zes bendeleden worden veroordeeld.

Drugshandel

De groep importeerde tussen 2013 en september 2015 in totaal bijna negentig kilo coke uit de Dominicaanse republiek en verhandelde dat in Nederland en Duitsland. Daarnaast handelden de mannen onder meer in speed en hadden ze zware wapens. In september 2015 werden onder anderen J. en bendeleider Saied H. opgepakt. H. kreeg uiteindelijk acht jaar cel.

J. zat ongeveer veertien maanden in voorarrest. Toen hij werd veroordeeld moest hij dus nog zo'n tien maanden zitten. Dan zou hij twee jaar hebben uitgezeten, twee derde van de totale straf, wat gebruikelijk is in Nederland. Begin januari dit jaar moest hij zich melden bij een gevangenis voor het laatste strafdeel.

Vrij met een enkelband

Op 22 mei kwam hij onder voorwaarden vrij in een zogenoemd Penitentiair Programma; de laatste maanden van zijn straf mocht hij buiten, met een enkelband, uitzitten. Onder voorwaarde dat hij meewerkte met de reclassering en ook een dagbesteding had.

Hij ging werken bij een kringloopwinkel, maar kreeg ruzie met de eigenaar, waardoor hij op zoek moest naar een andere werkplek. Daarvoor gaf de reclassering hem een week de tijd. Toen hij binnen een week geen nieuwe dagbesteding had gevonden, kreeg hij bericht van de reclassering dat hij zich een paar uur later moest melden bij de gevangenis in Veenhuizen.

'Dubbel gestraft'

"Ik moest de installatie waarop mijn enkelband was aangesloten ook gelijk meenemen, zeiden ze. Nou, toen wist ik wel hoe laat het was", legde J. in de rechtszaal uit. Hij ging niet, maar knipte zijn enkelband door en verdween. Drie weken later werd hij door een arrestatieteam in de buurt van Nieuwleusen van de snelweg gehaald en sindsdien zit hij weer vast. Hij erkende dat hij een domme fout heeft gemaakt.

Omdat hij de voorwaarden heeft overtreden is het Penitentiaire Programma beëindigd en zit hij sowieso tot 12 december vast. Daarnaast wil het OM dat hij er nog drie maanden cel bovenop krijgt, een deel van het jaar dat hij normaal gesproken niet hoefde uit te zitten. Zijn advocaat vindt dat J. daardoor twee keer wordt gestraft. Dat is volgens hem onredelijk, omdat zijn cliënt wel zijn best heeft gedaan nieuw werk te vinden.

