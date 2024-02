'Emmen deed verdwenen Stadsboerderij verschillende handreikingen'

De gemeente Emmen blijft hopen op een gezonde stadsboerderij in het Rensenpark, ondanks dat uitbater stichting Akka's Stadsboerderij er eerder deze maand de brui eraan gaf. Dat deze partij ermee is opgehouden, is volgens de gemeente niet hun schuld. Volgens wethouder René van der Weide heeft de gemeente in de afgelopen jaren diverse handreikingen gedaan aan de exploitanten van de Stadsboerderij in het Emmer Rensenpark.

De VVD, D66 en PvdA trokken vanavond aan de jas van de wethouder. Zij wilden opheldering over de gang van zaken rond het sluiten van de kinderboerderij. De stichting gaf vorig jaar al aan in financieel zwaar weer te zitten.

De gecombineerde kosten voor huur, voer en dierenartskosten wogen zwaar op het huishoudboekje. Bovendien hebben de inkomsten sinds de coronacrisis een deuk opgelopen. Onder meer het aantal donaties liep terug.

Reuring

Sinds vorig jaar zat het stichtingsbestuur met de gemeente om tafel om te kijken naar mogelijke oplossingen. Patrick de Jonge (VVD) betreurde het einde van de boerderij. "We hebben vaker aangegeven dat er reuring moet zijn in het park. De Stadsboerderij zorgde daarvoor." In een park waar zeven miljoen euro in gestoken wordt (en nog eens jaarlijks vier ton aan onderhoud), kon er toch wel iets af voor de stadsboerderij, vroeg De Jonge zich af.

Aanpak

Van der Weide gaf aan het persoonlijk jammer te vinden dat is overgegaan tot sluiting. De stadsboerderij was een mooie invulling van de locatie en mocht rekenen op veel waardering van bezoekers van het park.

Volgens Van der Weide zijn er in het afgelopen jaar veel gesprekken geweest. Diverse oplossingen kwamen daarbij op tafel: huurverlaging, samenwerking met scholen en zelfs financiële bijdrages. "We hebben echt een handreiking gedaan", aldus de wethouder. Daar stond tegenover dat het stichtingsbestuur wel moest gaan nadenken over hun aanpak. Bijvoorbeeld door minder dieren te plaatsen.

Van der Weide: "Alle varianten zijn de revue gepasseerd. Er is veel gepraat en er is veel tijd ingestoken. Uiteindelijk heeft de stichting geen nieuw plan neergelegd." Uiteindelijk besloot Akka's Stadsboerderij er helemaal mee op te houden. "Erg jammer", aldus Van der Weide.

Tweede partij

De gemeente is in ieder geval niet van plan om het pand te slopen. Maar het blijft moeilijk om een partij te vinden, aldus Van der Weide. De gemeente gaat zich daarom beraden op de toekomst van het pand.