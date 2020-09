Captain FC Emmen over sponsorgate: KNVB is te triest voor woorden

"Ik heb wel vaker gedacht dat ik zover was en dat ik toch weer werd teruggeworpen, maar het lijkt er nu op dat het goed gaat. Ik kan alles met de groep meedoen en dat is wel erg fijn moet ik zeggen", vervolgt Jansen. Zijn maatje Michael de Leeuw lijkt het duel tegen PSV niet te halen. "We nemen geen enkel risico met hem", aldus Dick Lukkien. "Ik heb hem dan liever 100 procent fit erbij tegen Willem II volgende week."

Bekijk nu hier: FC Emmen Rood Wit TV, met boze supporters en de vervolgstappen van FC Emmen tav de KNVB

Ook in de spelersgroep was de sponsorgate van de Drentse club met EasyToys vandaag het gesprek van de dag. Jansen heeft geen goed woord over voor het besluit van de KNVB om een stokje te steken voor de deal. "Ik vind het te triest voor woorden, ontzettend preuts ook. We praten hier over een fatsoenlijk bedrijf die veel geld wil steken in een club in een bedrijfstak die het vanwege de coronacrisis het ontzettend zwaar heeft. Ik vind het onbegrijpelijk. En je moet altijd oppassen bij de KNVB wat je zegt, maar dat maakt me in deze kwestie helemaal niets uit."

Ook kwam Jansen nog even terug op de pijnlijke nederlaag van zijn ploeg in de openingswedstrijd tegen VVV. "Het omslagpunt is de 2-1. Daar geef je een ploeg, die net een genadeklap heeft gekregen, weer hoop. We gaan vanuit de aftrap blind naar voren rennen en verliezen in de as een bal. Dat is gewoon kinderachting en ontzettend onnodig."

Glenn Bijl

Glenn Bijl was de speler die vanaf de rechtsbackpositie diep ging. Kort na de wedstrijd vond hij dat dat een legitieme en logische keuze was, om zo de man die balverlies leed (Simon Tibbling) een extra optie te geven. "Ik zou het nog steeds zo doen. Natuurlijk had ik bij die 2-0 stand ook een keer kunnen blijven, maar dat is niet ons spel. Maar goed, de spelers weten nu wat ik doe en daar kunnen ze dus rekening mee houden."

Volgens Bijl gaat FC Emmen zaterdag niet naar het Philips Stadion om de schade te beperken. "Nee, we gaan erheen voor een resultaat. We willen in uitwedstrijden het ook beter doen dan vorig jaar en hoe mooi is het om dan gelijk in de eerste wedstrijd op vreemde bodem een punt te zetten. We hebben tegen VVV niet goed verdedigd, dus dat zal een stuk beter moeten."

Lees ook: