Lintje voor Roel Pranger, die de medische zorg op het circuit professionaliseerde

Voor zijn langdurige inzet voor de motorsport is Roel Pranger uit Tynaarlo benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De 70-jarige Pranger kreeg de onderscheiding bij zijn afscheid als bestuurslid van de Stichting Circuit van Drenthe, oftewel het TT Circuit. Hij zette zich vooral in voor het professionaliseren van de medische zorg tijdens motorsportwedstrijden. In 1977 begon hij met het combineren van zijn werk en zijn hobby. Zijn vaardigheden als arts zette hij in als wedstrijdarts, tijdens de jaarlijkse TT en bij andere wedstrijden op het circuit.

In 2004 werd Pranger bestuurslid van het TT circuit. Daarnaast was van 1997 tot 2008 bestuurslid van de Stichting Motorwegraces Assen. Ook was hij veertig jaar actief bij Motorclub Assen en Omstreken, als wedstrijdarts, bestuurslid en voorzitter.

IJsspeedway

Niet alleen motorcoureurs op het asfalt konden op medische hulpverlening van Pranger rekenen, ook op ijs en gras was hij actief. Bij het WK IJsspeedway gaf hij tussen 1992 en 2017 leiding aan het medische team en bij het KNMV District Noord hielp hij bij de grasbaanraces met het opzetten van een mobiele medische unit.

Politiek

Naast zijn werk en vele taken bij de motorsport vond Pranger ook nog tijd om politiek actief te zijn. Hij was van 1998 tot 2004 voorzitter van de VVD Kamercentrale Drenthe, waarin hij opkwam voor de regionale belangen in Den Haag en Brussel. Hij kreeg daarvoor van de VVD de Thorbeckepenning. Nog altijd is hij actief bij de partij, Pranger is bestuurslid van de VVD in Noord-Drenthe.