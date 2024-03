FestivalderAa heeft nieuwe plek, nu nog een vergunning

Inwoners helpen een handje

Het beoogde festivalterrein is een stuk particuliere grond tussen de Langakkers en de Randweg, aan de noordkant van het dorp. De eigenaren van de grond, inwoners van Schipborg, boden aan om het festival daar te houden. Dat gebeurde nadat de oude locatie niet meer beschikbaar bleek.

Het FestivalderAa werd traditioneel gehouden op een heideveld in het midden van het dorp, maar dat mag niet meer vanwege de stikstofregels voor evenementen in of bij natuurgebieden.