Bouw Hondsrugtoren in Emmen leidt tot nieuwe plannen voor woontorens

Wat deze precies inhouden, kan projectontwikkelaar Peter van Dijk nog niet zeggen. "Maar we zijn bezig op de Klokkenslag, dat is het gebied dat achter winkelcentrum De Weiert ligt, om een mooi plan te ontwerpen met de gemeente. Dat is van dezelfde architect van deze woontoren. Daar zijn we heel ver mee en we hopen binnenkort de plannen ervan te presenteren."

Voor feestdagen opgeleverd

Naar verwachting wordt de Hondsrugtoren voor de feestdagen opgeleverd, dan kunnen de huurders en kopers in hun appartement. "Het is een in het oog springend object voor de stad. Wat ik heel mooi vind is dat je hem ziet als je vanaf Friesland en Groningen komt, dat je een stedelijk gebied binnenkomt en ziet: daar gebeurt wat", zegt Van Dijk. "We zijn een gemeente met meer dan honderdduizend inwoners en we willen toch economisch gezien de boel scherp houden. En een dynamisch woonklimaat is daar onderdeel van."

Projectontwikkelaar Peter van Dijk is blij met het resultaat (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

'Moet dat nou zo hoog in Emmen?'

Jaren geleden toen de plannen gepresenteerd waren, kwam er behoorlijk wat weerstand tegen de bouw van de toren. "Mensen zijn er veel mee bezig. Dat verbaast me wel eens. De mensen die mij spreken zeggen dat ze het een mooi gebouw vinden en dat het met lef is ontworpen. Maar sommige mensen vinden het ook een betonnen kolos en 'moet dat nou zo hoog in Emmen?'."

"Ik heb begrip voor alle standpunten. Wat wel eens vergeten wordt is dat deze locatie in de gemeenteraad is vastgesteld, dat dit de plek is voor de hoogbouwvisie. Ik ben slechts uitvoerend op het beleid van de gemeente."

Volgens Jan Nijkamp, projectleider namens bouwbedrijf AKOR, loopt de bouw op schema. "We zijn nu bezig om het binnenwerk te plaatsen. We zijn daarmee nu op de tiende verdieping."

Hoogste project

"Dit is voor ons ook het hoogste bouwproject tot nu toe. We hebben wel eerder grote bouwprojecten gedaan, maar niet zo hoog. Dus dat biedt voor ons ook perspectief voor de toekomst om met dit soort projecten verder te gaan", zegt Nijkamp. "Ik ben er zeker trots op en ook op ons team: we realiseren dit samen."

