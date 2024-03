Bomenkap, geluidsoverlast en uitzicht: Hoogeveners zitten met vragen over zonneroute A37

Dassenburchten

Achter in de zaal begon iemand nog over het welzijn van de dieren. "Wat gebeurt er bijvoorbeeld als er dassenburchten op de route liggen?" De projectmanager legde uit dat er altijd ecologisch onderzoek moet worden gedaan als zoiets wordt aangetroffen.

"Dan moet je een oplossing vinden om eromheen te werken. Een ander voorbeeld: stel je voor, een bepaald dier vertoeft in een boom, dan kan je niet zomaar een boom weghalen."

Brandveiligheid

Een buurvrouw verderop maakte zich zorgen over de schittering van de panelen bij nacht in combinatie met regen. Maar volgens Van Brandwijk is ook daar onderzoek naar gedaan, autorijders en vrachtwagenchauffeurs zouden er geen last van moeten hebben. Ook niet bij hoge en lage zon.

Het thema uitzicht kwam nog aan bod. Een groepje is bang dat door de komst van een zonnewand Hoogeveen en panelen in de middenberm van de A37 het landschap minder mooi maken.

Ook was er nog een Hoogevener die begon over de brandveiligheid van de panelen. "Dat kan voor glasschade zorgen in de omgeving." De projectmanager liet weten dat zo'n risico er altijd is, maar dat er een plan ligt als zoiets gebeurt.

Financiële haalbaarheid

Het lijkt erop dat het nog wel even duurt voordat de zonneroute er ligt. Zo zijn er onzekerheden over de financiële haalbaarheid van het plan. Verwacht wordt dat de aanleg pas in 2026 kan beginnen.