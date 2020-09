Meer boetes voor opgevoerde scooters, maar niet in Drenthe

De politie heeft vorig jaar in Drenthe iets minder bestuurders van opgevoerde scooters en brommers beboet. Wel is er meer geld opgehaald met die boetes.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het gaat om boetes die zijn uitgedeeld aan bestuurders van opgevoerde brom- en snorfietsen. Drenthe is een buitenbeentje, want landelijk worden juist meer boetes uitgedeeld aan bestuurders met opgevoerde scooters.

Vooral Assen

In totaal zijn in Drenthe vorig jaar 54 boetes uitgeschreven, twee minder dan in 2018. In de gemeente Assen zijn vorig jaar 22 boetes uitgedeeld. Dat is evenveel als in 2018 en het hoogste aantal in de provincie. Het aantal boetes was in Emmen dat jaar hoger (23), maar in 2019 bleef de teller hangen op veertien boetes.

In de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden is vorig jaar niemand met een opgevoerde scooter op de bon geslingerd.

Kijk op de interactieve kaart hieronder hoeveel boetes zijn uitgedeeld in jouw gemeente:

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal kilometers waarmee de maximumsnelheid wordt overschreden. Een snorfiets mag een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur behalen, een bromfiets mag 20 kilometer sneller rijden.

In Drenthe is vorig jaar 7.540 euro opgehaald, ruim 500 euro meer dan het jaar ervoor.

Landelijk

In totaal werden in Nederland vorig jaar bijna 10.300 'opvoerboetes' uitgeschreven, tegenover ongeveer 8.600 duizend in 2018. Dat is een stijging van bijna twintig procent. Daarmee is in totaal bijna 1,2 miljoen euro opgehaald.

Naast Drenthe zijn ook in Friesland en Groningen vorig jaar minder boetes uitgeschreven dan in 2018. In de andere provincies zijn juist meer bestuurders van opgevoerde scooters beboet.