Tweede onbewaakte overweg Hooghalen ook dicht

In mei overleed een treinmachinist na een aanrijding met een landbouwvoertuig bij een van de onbewaakte overgangen en 19 augustus vond er een bijna-ongeluk plaats.

Noodweg

ProRail besloot na overleg met de gemeente Midden-Drenthe toen als tijdelijke oplossing een noodweg aan te leggen voor het landbouwverkeer. Die weg is klaar, daarom kon nu ook de tweede overweg worden afgesloten. De weg komt uit op de Zwiggelterweg, daar is een spoorwegovergang met lampen, spoorbomen en bellen.

Na beide incidenten was er al extra toezicht bij de spoorwegovergang. Ook reden treinen 60 kilometer per uur in plaats van de gebruikelijke 140 kilometer per uur.

Door triest ongeval in stroomversnelling

Volgens Aldert Baas van ProRail heeft het trieste dodelijke ongeluk het opheffen van de onbewaakte overwegen in Hooghalen in een stroomversnelling gebracht. ProRail wil alle onbewaakte overwegen sluiten maar de weg er naar toe is vaak moeizaam en duur jaren. Bijna geen één situatie in de omgeving van zo'n onbewaakte overweg is hetzelfde en er zijn veel belangen van wegeigenaren, grondeigenaren, overweggebruikers en aanwonenden.

Nog 14 onbewaakte overwegen in Drenthe

De overweg waar het dodelijke ongeval gebeurde had hekken, maar die bleven vaak open staan. Volgens boeren die de overgang gebruikten was de situatie met hekken die steeds geopend en gesloten moeten worden bij gebruik van de overgang ook niet veilig. In deze video zie je waarom. In Heel Nederland zijn nog zo'n 180 onbewaakte overwegen. Veel daarvan liggen in het noorden en oosten van ons land. Drenthe heeft er nu nog 14. ProRail heeft er er inmiddels 50 kunnen opheffen.

