Dit zijn de drie genomineerden voor de DHV-prijs 2023

Gevarieerd aanbod

Bijzonder aan deze uitgave is de variatie aan inzendingen die de jury onder ogen zag. "Niet alleen maar boeken, wat overigens ook prachtig is", vertelt Klijnsma. "Dit keer waren er ook wandelingen, een museum en een film. Zelfs een samenwerkingsverband, waarin jonge mensen en ouderen over geschiedenis praten. Heel leuk dat het zo verschillend is."