Drents advies: geen publiek bij grote Sinterklaasintocht

Publiek langs de route is dit jaar geen goed idee, vindt de Drentse Veiligheidsregio (Rechten: Kim Stellingwerf)

De Veiligheidsregio Drenthe adviseert alle organisatoren van Sinterklaasintochten in Drenthe om geen grote intocht met veel publiek te houden.

"Dat is niet verstandig in deze tijd, dus ga op zoek naar alternatieven." Daarmee volgt Drenthe voor een groot deel de landelijke lijn, dat een intocht wél mogelijk kan zijn, maar dan zonder publiek of alleen met kinderen.

Geen verbod

Er komt geen Drents verbod op Sinterklaasintochten. Dat betekent dat in kleinere dorpen Sinterklaas en Zwarte Piet alsnog verwelkomd kunnen worden in bijvoorbeeld een dorpshuis. "Als daar alleen kinderen komen, dan moet zo'n intocht in principe door kunnen gaan", aldus een woordvoerder namens de VRD.

Het advies is gedaan aan alle burgemeesters van de twaalf Drentse gemeenten. "Het is nu aan deze burgemeesters en de organisaties van de intochten om te komen tot alternatieven of gewijzigde ontvangsten van Sinterklaas."

