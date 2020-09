Buurtbussen worden gemist in Midden-Drenthe: ‘Echt frustrerend’

"In september zijn de scholen weer begonnen en ik krijg veel vragen van ouders", vertelt Veldhuis. "Ik moet ze teleurstellen, want ik weet zelf ook niet wanneer we weer gaan rijden en dat is echt frustrerend. Ouders hebben er ook niet veel begrip voor."

Veldhuis stuurt ruim 35 vrijwillige chauffeurs van de buurtbussen in de gemeente Midden-Drenthe aan. Ook zit hij zelf regelmatig achter het stuur. Hij mist nu al zes maanden het ritme in zijn dagen. "Het is een vast doel, je neemt je tijd ervoor en je bent het gewend. Iedere morgen sta je op, vervolgens ga je op een vaste tijd weg en je komt zo laat weer thuis. Voor een chauffeur is dit niet leuk."

Bereikbaarheid buitengebied

Maar de grootste zorgen zitten volgens Veldhuis en Joop Kramer, voorzitter van de buurtbus, in de bereikbaarheid van het gebied. "Dit zorgt bij een aantal mensen voor heel grote problemen om ergens te komen. Ze moeten óf omrijden via Assen en dat kost ontzettend veel tijd, of ze kunnen bijvoorbeeld gewoon niet naar hun tandartsafspraak in Beilen. Bovendien wordt het nu slechter weer. Kinderen moeten zelf langs een gevaarlijke weg naar school, terwijl zij anders de bus zouden pakken. Het kan toch niet zo zijn dat mensen nu moeten wachten of een hele dure taxi moeten bestellen omdat ze anders nergens komen?"

Veiligheid bussen

OV-bureau Groningen Drenthe maakte de beslissing om buurtbussen voorlopig niet in te zetten. Volgens hun voldoen de kleine bussen vaak niet aan de eisen wat betreft afstand en ventilatie.

"Voor de veiligheid van zowel de reizigers als chauffeurs moeten er enkele aanpassingen aan de acht-persoons bussen worden verricht," legt directeur Wilko Mol uit. "Hiervoor is extra onderzoek noodzakelijk, dat wordt uitgevoerd door TNO. Wij verwachten hiervan binnen afzienbare tijd de resultaten te ontvangen en dan kunnen de bussen ook op de juiste manier worden omgebouwd. In de tussentijd zoeken we in overleg met de buurtbusverenigingen naar een mogelijkheid om toch op zo kort mogelijke termijn te kunnen gaan rijden."

Genoeg mogelijkheden

Veldhuis ziet nog genoeg mogelijkheden, ook omdat gehandicaptenbusjes en taxi's gewoon rijden. "Chauffeurs zeggen allemaal: 'Als er een spatscherm komt en mensen een mondkapje dragen, dan willen we allemaal graag weer rijden'. Maar volgens het OV-bureau zit het toch echt in de ventilatie."

In Overijssel is de richtlijn dat de bussen in november weer kunnen rijden. Of dat is Drenthe ook het geval is, is nog onduidelijk. "Ik heb liever dat we eerder kunnen rijden natuurlijk. Eerst was september beloofd, toen oktober, nu weet ik niet hoe lang het allemaal nog duurt."