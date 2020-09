Muzieklijst Harry's Blues zondag 20 september 2020

Een merkwaardige carrière heeft Ray Wiley Hubbard. Geboren in Oklahoma en opgegroeid in Texas. Schreef het nummer Up against the wall redneck mother dat een grote hit werd voor Jerry Jeff Walker en talloze keren is gecoverd. Zijn eerste album werd, tegen zijn zin, verpest met strijkers en dameskoortje naar de toen heersende Nashville mode. Maar live bleef hij bij zijn vertrouwde mix van country, folk en blues. Zijn schare fans groeide en groeide. Zijn laatste album Co-Starring maakt hij met gastmuzikanten als Ringo Starr, Don Was en Pam Tillis. Hij is 73 maar niet stuk te krijgen.