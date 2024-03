Wel of geen plan voor huisvesting arbeidsmigranten? Coevorden publiceert per ongeluk aanvraag

Door een 'foutje' bij een publicatie over een aanvraag bij de gemeente Coevorden, is er onduidelijkheid ontstaan over een mogelijk nieuw plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Een initiatiefnemer heeft het idee om in een leegstaand kantoorgebouw op bedrijventerrein De Hare in Coevorden ruimte vrij te maken voor honderden migranten, terwijl de gemeente zich hier naar eigen zeggen nog over moet buigen.

'Absoluut niet zeker'

"Het is daardoor nog absoluut onzeker of dit plan überhaupt door kan gaan", zegt woordvoerder Gert de Groot van de gemeente Coevorden. "Het gaat om een conceptaanvraag en nadrukkelijk niet om een definitieve aanvraag voor een vergunning. Jammer genoeg is er daardoor onduidelijkheid ontstaan, want conceptaanvragen worden nooit gepubliceerd."

Het gaat om het voornemen van een ondernemer uit Nieuwegein om in een leegstaand pand vlak langs de N34 woonruimte in te richten voor arbeidsmigranten. Het zou dan gaan om tijdelijke huisvesting voor de duur van tien jaar, zo staat in de aanvraag.

Slechts een idee

"Het is op dit moment ook niet meer dan een idee", zegt initiatiefneemster Erlynne Bakkers van het bedrijf Modemco. "Wij hebben vorig jaar mei op deze plek een grote bedrijfshal plus kantoorgebouw overgenomen. Voor de bedrijfshal hebben we een bestemming en starten we na de zomer met de productie van technische artikelen."

"Voor het kantoorpand hebben we op de langere termijn de wens om er kleinschalige bedrijfsruimtes in te richten voor bijvoorbeeld startups of zzp'ers, maar dat kan pas als beide gebouwen officieel van elkaar gescheiden zijn en die procedure kost tijd", vervolgt Bakkers. "Voor de tussenliggende periode leek het ons daarom een geschikte plek voor enkele honderden arbeidsmigranten. Het pand is er groot genoeg voor, er is een royale kantine en goed sanitair aanwezig. Met andere woorden, we gaan hierover graag met de gemeente in gesprek, meer is het op dit moment nog niet."

Volgens haar is er vanuit Modemco geen fout gemaakt met de aanvraag. "We hebben via de gebruikelijke procedure een principeverzoek ingediend."

Op zoek naar geschikte nieuwe locaties

"We verwachten op korte termijn te kunnen reageren op de conceptaanvraag", zegt gemeentewoordvoerder De Groot. "Tot die tijd is niet te zeggen dat er arbeidsmigranten op het bedrijventerrein gehuisvest zullen worden, dat is te voorbarig."