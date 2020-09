Grand Café in Assen tien dagen dicht door corona

Grand Café 't Wapen in Assen gaat per direct tien dagen dicht. Vijf personeelsleden werden getroffen door corona, laat horeca-ondernemer Ronald Obbes weten.

"Deze zijn inmiddels in quarantaine geweest en mogen weer aan het werk. We hebben hier nauw contact met de GGD over gehad. Toch willen wij onze verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. We hebben daarom besloten om ons bedrijf tien dagen te sluiten."

Onduidelijkheid

Het besluit om de tent dicht te gooien is genomen in overleg met GGD Drenthe. "Hoewel onze personeelsleden er allemaal weer bovenop zijn en gewoon weer aan het werk zouden mogen was het toch het advies om een poosje dicht te gaan. Ja, dat vind ik ook wel gek", zegt Obbes. "Het is moeilijk te begrijpen dat hoewel we nu geen coronabesmettingen meer hebben, we toch het advies krijgen om dicht te gaan. De criteria wanneer te sluiten zijn onduidelijk en voor ondernemers moeilijk te begrijpen."

Maandag 28 september gaat 't Wapen in Assen weer open.