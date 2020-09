Joods nieuwjaar in Hoogeveen: ramshoorn, appeltjes en steentjes

Blazen op een ramshoorn en het nuttigen van appeltjes met honing. Het hoort bij Rosj Hasjana, oftewel het joodse nieuwjaar. In Hoogeveen is die eeuwenoude traditie eind vorige eeuw weer opgepakt. Vanavond is een nieuwe viering bij het joodse monument aan de Zuiderweg.

Het joodse nieuwjaar vindt deze keer tot en met zondag plaats. De vieringsdagen verschillen per jaar aangezien de joodse kalender gebaseerd is op de maancyclus. De organisatie in Hoogeveen heeft bewust gekozen om alleen op de vooravond van het joodse nieuwjaar bij elkaar te komen.

"Juist omdat iedereen welkom is en we nadrukkelijk niet alle joodse gebruiken voorbij willen laten komen", vertelt Albert Metselaar namens de organisatie. "We zijn niet in een synagoge en we laten ook niet alle gebeden voorbij komen. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn." Als het donker wordt, zit de viering erop. Want dan begint in de traditie de nieuwe dag.

Roeping

Metselaar maakte zich persoonlijk sterk om de viering van het joodse nieuwjaar in Hoogeveen te laten terugkeren. "Vanaf 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, is er niet meer geblazen in Hoogeveen. Ik vond dat het weer opgepakt moest worden. Je mag het zien als een soort roeping. Ik ben behalve historicus ook eerstegraads kerkelijk werker en geestelijk verzorger. Ik vind het belangrijk dat bij sommige zaken stil blijft worden gestaan."

"De eerste keer stond ik in mijn eentje en de tweede keer ook. De derde keer waren we met z'n tweeën en de vierde keer met zes personen. Ik schat dat we vanavond uitkomen tussen de twintig en veertig personen", verwacht Metselaar. "Ik weet dat er een joodse groep van buiten Hoogeveen komt omdat ze dit bewust willen meemaken. Ze combineren het met bezoeken van de graven van familie. Maar het gros van de bezoekers zal vanavond niet joods zijn."

Blauw aanlopen

Metselaar blaast tijdens het joodse nieuwjaar zelf op een ramshoorn, ook wel bekend als sjofar of de Bijbelse bazuin. "Dat is om een nieuw begin in te luiden. Ik blaas in totaal vier keer, waarbij de laatste de langste toon is. Dan moet ik mijn volle longinhoud gebruiken. Als ik niet blauw aanloop, heb ik het niet goed gedaan", lacht Metselaar. "Zo lang ik het kan volhouden, blijf ik blazen. Maar als iemand van joodse huize het graag wil overnemen, dan is dat natuurlijk prima."

De viering in Hoogeveen bestaat uit meer onderdelen. "Ik start in ieder geval met een variatie op een zegenbede. Daarna hebben we een gedicht van een andere spreker en draag ik zelf een gedicht voor", somt Metselaar op. "Tussendoor lezen we ook nog een gedeelte uit het Achttiengebed. We sluiten af met het uitdelen van appeltjes met honing, voor het zoet en zuur wat gaat komen. En we zorgen dat er steentjes beschikbaar zijn, ter herinnering dat je geweest bent."

Afgekeurde geluidsinstallatie

De viering begint om 19.15 uur bij het monument aan de Zuiderweg. "Officieel mogen we met maximaal honderd mensen bij elkaar komen. De ruimte is groot genoeg en we kunnen prima anderhalve meter in acht houden. Wie er ook komt vanavond, het is allemaal goed te horen", verzekert Metselaar. "Eén van de beste aankopen die ik ooit gedaan heb, is een afgekeurde geluidsinstallatie van een begrafenisverenging."

"Die kon ik dertig jaar geleden voor vijf gulden kopen. Ik heb de batterijen eruit gesloopt en een verbinding gemaakt naar de sigarettenaansluiting in mijn auto. Dat ding werkt hartstikke goed. Als je zo'n installatie wil huren, ben je al snel vijftig euro kwijt."