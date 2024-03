Na kletsnatte winter dient de lente zich aan: 'Het ziet er best goed uit'

Gevoelsmatig kon het niet anders, maar ook de statistieken wijzen het uit. Afgelopen winter was kleddernat. "Een heel jaar regen in vijf maanden", blikt RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis terug.

De regenmeters worden elke wintermaand gevuld met 60 tot zo'n 70 millimeter. Met dat gemiddelde werd in februari afgerekend, zag Nienhuis. "Roden was nog de droogste plek, met 76 millimeter. Dat zit al ruim boven normaal."

Andere plaatsen zaten daar nog ruim boven. "Paterswolde; 123 millimeter. In Hoogeveen 129 en in Rolde 132", somt Nienhuis op. "En dat voor de zoveelste maand, want heel het seizoen is kletsnat."