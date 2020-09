Assen gaat 90.000 euro voor herstel Mannes voorschieten

Assen trekt toch eerst zelf de beurs voor de hersteloperatie van kunsthond Mannes. Het gaat om 90.000 euro aan onderhoudskosten. De gemeente vindt het van belang dat de stationshond snel hersteld wordt. Daarom betaalt zij eerst de kosten. Die worden later via een juridische procedure op de kunstenaars verhaald.

Voor Mannes is een onderhoudscontract afgesloten voor tien jaar met de kunstenaarscombinatie QS Serafijn en Nio Architecten. Het duo ontwierp Mannes, maar liet de metershoge houten hond door Doornekamp Woodspecials in Waddinxveen maken. De partijen ruziën nog over wie in gebreke is gebleven, en wie opdraait voor de kosten.

Uitstraling stad

"Daardoor kan het herstel nog steeds niet beginnen", aldus woordvoerder Claudia Mulder van de gemeente. "Het is onbekend hoe lang dat nog gaat duren. Vanwege de invloed van Mannes op de uitstraling van de stad, vinden we het van belang dat het kunstwerk zo snel mogelijk wordt hersteld." Daarom heeft de gemeente rechtstreeks opdracht gegeven aan Poly Products, het bedrijf dat het herstel gaat uitvoeren. De coördinatie van de uitvoering gebeurt door Nio Architecten, die voor de gemeente het aanspreekpunt is namens de kunstenaars QS Serafijn en Nio architecten.

De kleur van Mannes is sinds vorig jaar al dof door kalkaanslag. Maar een poetsbeurt en plaatsing van een kalkfilter had niet de gewenste uitwerking. Vervolgens laat ook een speciale harslaag los, die het houten kunstwerk moet beschermen. Er zijn bij herhaling al kritische vragen gesteld door de VVD over de belabberde staat van Mannes. Het kunstwerk kostte 150.000 euro en werd bijna twee jaar geleden met dierendag onthuld.

Ondeugdelijk werk

Assen is niet bang dat ze straks financieel toch nog achter het net vist. "Ons uitgangspunt is dat we als gemeente in ons recht staan. De kunstenaars moeten volgens het contract de kosten voor het herstel van Mannes op zich nemen. En het geld wordt via een juridische procedure verhaald op de kunstenaarscombinatie", laat de gemeente weten.

De onderhoudskosten voor de kunstenaars waren voor tien jaar geraamd op 30.000 euro. Dat wordt met de komende hersteloperatie al drie keer zoveel. Maar volgens de gemeente zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd en is geconstateerd dat er ondeugdelijk werk is geleverd.

In gebreke gesteld

"De kunstenaarscombinatie is hiervoor in gebreke en aansluitend aansprakelijk gesteld. Zij erkennen het contract en ook het feit dat Mannes niet voldoet aan de kwaliteit die zij voor ogen hadden. Maar ze zijn met hun onderaannemers nog niet tot een financiële oplossing voor het herstel gekomen", meldt de gemeente.

De gemeente denkt dat Mannes volgende maand weggehaald wordt, waarna hij in een werkplaats hersteld wordt. Volgend voorjaar moet hij klaar zijn en wordt hij op zijn plek voor het station teruggezet.

Ledstenen vervangen

De komende tijd wordt er ook gewerkt aan de vervanging van ledstenen rond Mannes. De 380 stenen met ledverlichting en sensoren horen als lichtkunstwerk bij de stationshond. Die zijn ook al kapot en worden stuk voor stuk vervangen. Dat valt onder de garantie en de onderaannemer die het werk destijds heeft uitgevoerd, neemt hierin zijn verantwoordelijkheid.

