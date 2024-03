Onderzoek naar asbest, militaire werkplaats Oudemolen gesloten

Vanwege mogelijke aanwezigheid van asbest is het werk in de militaire werkplaats in Oudemolen voorlopig stilgelegd. De werkplaats is uit voorzorg dicht omdat in een vergelijkbare werkplaats in het Utrechtse Leusden asbestdeeltjes zijn gevonden.

"In Leusden is vorige week asbest aangetroffen tijdens saneringswerkzaamheden aan de buitenkant van het complex. Hierop zijn de activiteiten in de werkplaats direct stilgelegd", meldt Defensie. "Omdat in de werkplaatsen in Almelo en Oudemolen met dezelfde componenten wordt gewerkt, is ook daar uit voorzorg het werk stilgelegd."

Snel duidelijkheid gewenst

In Oudemolen worden voertuigen onderhouden voor vertrek naar bijvoorbeeld Oekraïne, het is een dependance van Leusden. Er wordt gekeken of er alternatieven zijn om de werkzaamheden uit te voeren. "Het is even lastig", zegt een woordvoerder van Defensie. "Maar het moet gewoon veilig zijn. Dus is het nu zaak om het goed in kaart te brengen, dat onderzoek loopt nu."