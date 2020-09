Sinterklaas gaat de bühne op in Assen, kaartje kopen voor de intocht

Op 14 november wordt door de Stichting Sinterklaasintocht Assen een alternatieve aankomst georganiseerd. Een show met livemuziek van de pietenband Zokanhetook!, een theatrale vertelling, pieten en natuurlijke Sinterklaas zelf, in de Bonte Wever.

Kaarten zijn beperkt

In totaal worden er drie shows georganiseerd: om 12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur. Vanaf eind volgende week kunnen bezoekers een toegangsbewijs bestellen via De Bonte Wever. Let op, er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Voor wie toch liever thuis blijft zal De Eigenaardige Aankomst van Sinterklaas via een livestream te bekijken zijn.

"Dat het dit jaar allemaal anders zal zijn, daar kunnen we echt niet om heen, maar door alle betrokken partijen zal alles uit de kast worden gehaald om er op deze manier in Assen toch een ongelofelijk feest van te maken voor jong en oud", zegt Toine Straatman namens de Stichting Sinterklaasintocht Assen.

Geen intocht in Meppel en Emmen

In Meppel komt geen Sinterklaasintocht. "Het is niet de bedoeling dat er een intocht zoals anders komt. Dat valt niet te organiseren. We gaan iets digitaals doen. Geen optochten met muziek. Het wordt iets dat op RTV Meppel wordt uitgezonden. En wat precies, dat weten we nog niet. We proberen er zondagmiddag 15 november iets moois van te maken zodat de kleintjes er nog iets aan hebben', zegt Luck Heuckeroth.

Emmen maakte drie weken geleden al bekend geen fysieke intocht te zullen organiseren. De stad overweegt iets online te gaan doen of een film te gaan maken.

Dorpen doen het ook anders

Diever moet nog een besluit nemen over of er een Sinterklaasintocht komt en hoe dan. "We gaan daar volgende week dinsdag of woensdag over vergaderen", zegt Osie Grit van de Ondernemers Vereniging Diever. "Het wordt wel een dingetje. We proberen het besluit zo ver mogelijk naar de toekomst door te schuiven in de hoop dat het gewoon door kan gaan."

Rolde houdt meestal een intocht op de Brink en heeft dan het Sinterklaasfeest in sporthal De Boerhoorn. Volgens Helen Klinkhamer van Ondernemers Vereniging Rolde en omstreken gaat dat dit jaar niet door. Ze wil nog niet zoveel kwijt over wat er dan wel gaat gebeuren, omdat het dan geen verrassing meer is. "Iets digitaals en iets kleinschaligs voor de kinderen in de buitenlucht", is alles wat ze er over wil zeggen.