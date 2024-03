Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Het eerste weekend van maart staat voor deur. Met voornamelijk droog weer en een temperatuur van een graad of 12 lijken we ook steeds meer richting het echte voorjaar te kruipen. Het zijn hoe dan ook prachtige omstandigheden om de provincie in te trekken en in dit overzicht lees je wat er dit weekend te doen is in Drenthe.

Activiteiten op zaterdag:

Ben je helemaal idolaat van modelauto's? Dat is er deze zaterdag een plek waar je heen móét gaan: MFA 't Burghuus in Valthermond. Het is alweer het tiende jaar dat hier de Modelautobeurs wordt gehouden, met bezoekers uit het hele land en zelfs van over de grenzen. Je komt hier modellen van auto's, vrachtauto's, landbouwvoertuigen, modelbouw en autodocumentatie tegen. De beurs vindt plaats in de sporthal tussen 10.00 en 15.00 uur.

Als je niet zoveel met auto's hebt, maar je hart gaat wel sneller kloppen van modeltreinen, dan kun je zaterdag terecht bij SMC de Stoomfluit. In het kader van de landelijke Modelspoor Dagen houdt deze vereniging een Open Dag tussen 10.00 en 17.00 uur in het clubgebouw aan de AG Bellstraat in Hoogeveen.

Open dag Scouting Coevorden