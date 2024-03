Taakstraf voor man uit Erica voor ongeluk waarbij motorrijder om het leven komt

De 55-jarige motorrijder uit Steenwijk kwam in zijn val tegen een lantaarnpaal en overleefde de klap niet, schrijft RTV Oost . "Als ik iets kon doen om het terug te draaien, zou ik dat direct doen. Het is een drama", zei de man uit Erica twee weken geleden op zitting. "Ik kijk altijd goed uit. Ik vraag mij nog steeds af waarom ik de motorrijder niet gezien heb."

Ongeluk in beeld

Op camerabeelden is het ongeluk te zien. Bij het oversteken van de kruising van de Dolderweg met de Tukseweg stopt de bestuurder van het busje wel voor de eerste rij haaientanden voor het fietspad, maar vervolgens rijdt hij ineens de weg over, zonder te stoppen bij een tweede rij haaientanden.

Hard reed hij niet, volgens zijn raadsman moet het zo'n tien kilometer per uur zijn geweest. Toch zag hij de motorrijder die van rechts kwam en ongeveer vijftig kilometer per uur reed niet. De motorrijder werd nog gereanimeerd, maar overleed op weg naar het ziekenhuis.

Onvoorzichtig

Dat niemand het ongeluk heeft gewild en dat er geen opzet in het spel is, dat ziet de officier van justitie ook. Toch vindt hij dat de man uit Erica onvoorzichtig is geweest. Volgens de officier had hij eerst het fietspad moeten oversteken en vervolgens weer moeten stoppen bij de tweede rij haaientanden, om te zien of er nog meer verkeer aankwam.