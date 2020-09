Vijf meter hoge zonnebloem in Assen

Jeroen was al vaak in de tuin aan het werk bij zijn ouders. Hij stopte daar weleens een pitjes in de grond. Vanaf toen was het eigenlijk direct raak. Gefascineerd door het feit dat zo'n klein plantje zo snel kan uitgroeien tot een enorme zonnebloem. "Mijn eerste zonnebloem was direct boven de drie meter. Ja voor een jochie van tien is dat enorm hoog."

weersomstandigheden

Maar wat is nou het geheim achter zo'n grote zonnebloem? "Het hangt echt af van het soort pitjes. Van de grote zonnebloemen bewaar ik de pitjes en probeer ik het volgend jaar weer", vertelt Jeroen. Maar het soort pit is niet het enige wat meeweegt. "Ook de temperatuur en andere weersomstandigheden bepalen de groei. Van 20 tot 25 graden is goed. Is de temperatuur hoger dan 25 graden dan gaat de bloem in overlevingsstand."

De zonnebloem is nu uitgegroeid en staat vol in bloei. "De bloem had dit jaar wel 50 centimeter hoger kunnen zijn. Maar door de storm liep de zonnebloem wortelschade op. En een klein beetje wortelschade is al funest voor de groei van zo'n bloem."

records breken

Jeroen heeft een duidelijk doel voor ogen. "Het Nederlandse record stamt uit 1986 met een hoogte van 7 meter en 76 centimeter. Die zou ik eerst wel willen verbreken. Maar het uiteindelijk doel is het wereldrecord te verbreken, dat staat 9,17 meter. Maar dat duurt denk ik nog wel even".