Joodse kinderen herkend in Westerbork-film

Het gezin Breslauer bestond naast vader Rudolf en moeder Bella uit drie kinderen: Ursula, Stefan en Max Michael. Vanwege antisemitisme in nazi-Duitsland vluchtte de familie in 1938 vanuit Leipzig naar Utrecht.

In 1942 kwam de familie in Kamp Westerbork terecht en werd twee jaar later gedeporteerd naar vernietigingskamp Auschwitz. Op 21 oktober van dat jaar werden Bella, Stefan en Max Michael in dat kamp vermoord. Rudolf kwam in 1945 om in Midden-Europa. Ursula overleefde de holocaust en emigreerde na de oorlog naar Israël.