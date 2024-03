Verbindingszone haalt natuurgebieden uit hun isolement

"We hebben in Drenthe een heel stelsel van verbindingszones die voor het grootste deel nog aangelegd moeten worden. Maar deze is wel heel bijzonder, het is een hele lange. Van het dorp Hollandscheveld, bijna tot aan de Reest. Een hele strook, waardoor de natuurgebieden die daarlangs liggen aan elkaar verbonden worden", vertelt Dekker enthousiast. De strook bestaat uit een variatie van graslanden, bos, water en heide en is gemiddeld zo'n twintig meter breed.