Dit weekend in de Drentse natuur: 19 en 20 september

Speuren naar spinnen iets voor jou? Of stap je liever op de fiets, om van alles te weten te komen over de geschiedenis van het landschap? Er is weer veel te doen dit weekend in de Drentse natuur.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda. Let op: bij de meeste activiteiten moet je je vooraf aanmelden.

ROEG! Junior: Bushcraft

Kinderen kunnen zaterdagmiddag zelf aan de slag tijdens de Bushcraft-middag van IVN Scharrelkids in Emmen. Hoe maak je thee met wat je in het bos kan vinden? Hoe kom je aan eten zonder boodschappen te doen? Waarmee maak je zelf touw? Deze en andere vragen komen aan bod. Meld je vooraf aan via ivn.jeugd.emmen@gmail.com.

Op zoek naar spinnen

Wie niet gillend wegrent bij het zien van een spin, wordt gevraagd om dit weekend mee te doen met de Spinnentelling. Door spinnen in je tuin te zoeken en waarnemingen door te geven, help je mee aan onderzoek. Vorig jaar werd de kruisspin het meest geteld.

Fietstocht Drents-Friese Wold

Zin in een flinke ronde op de fiets? Sluit dan zondag aan bij deze fietstocht door het Drents-Friese Wold. Je fietst door de bossen en langs de heidevelden en zandverstuivingen van dit natuurgebied. De gids van Staatsbosbeheer vertelt over de geschiedenis van het landschap en hoe de mens in de loop der eeuwen steeds weer in de natuur ingreep.

