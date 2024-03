Vrachtwagen en auto stranden op vluchtstrook A28 na ongeluk

Op de A28 bij Meppel zijn vanochtend een auto en vrachtwagen gestrand op de vluchtstrook. Volgens een omstander zijn beide voertuigen op elkaar gebotst. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend.

Het ongeluk gebeurde bij knooppunt Lankhorst, in de richting van Staphorst. Op foto's is te zien dat de auto dwars over de vluchtstrook staat. De voorbumper van de vrachtauto staat daar tegenaan.