Leren verdedigen als Sankoh? Dat kan in Assen

Sankoh komt uit Sierra Leone. Op z'n zeventiende moest hij z'n land ontvluchten omdat hij dezelfde achternaam had als de rebellenleider daar. Hij was geen familie maar liep toch gevaar. Maar voetbal beheerste toen ook al z'n leven. "In Afrika voetbalde ik de hele dag met vrienden buiten op straat. Ik had toen geen specifieke trainingen zoals hier", zegt de verdediger.

FC Groningen

Hij begon zijn carrière in het betaald voetbal bij Telstar. Maar hij maakte na één seizoen al de overstap naar FC Groningen. Daar stond de verdediger ruim vijf seizoenen onder contract. "Hij heeft met Suarez bij FC Groningen gespeeld. En later heeft hij ook in China en Duitsland gevoetbald", zegt Jelari, de zoon van Gibril. Ook hij zit op de voetbalschool van zijn vader. "Hij kan goed de bal afpakken en mensen dwingen naar hun zwakke been", vult hij aan.

Ook de andere jongens zijn onder de indruk van Sankoh. "Je ziet aan z'n bewegingen en hoe hij loopt dat hij een profvoetballer is geweest", zegt Thomas. "En hij loopt goed op z'n voorvoetjes en beweegt snel in de ruimtes." Jesper vult aan: "Hij is groot en sterk. Maar hij is niet arrogant. Hij is heel aardig."

Leren verdedigen als Sankoh (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Vertrouwen

"Ik wil ze leren hoe je vertrouwen in de bal krijgt. En hoe je zelfverzekerd kunt zijn als je één-op-één komt te staan", zegt Sankoh. Als trainer is hij duidelijk en verwacht hij de nodige discipline van de jongens. Maar hij neemt wel alle tijd. Soms grijpt hij in en remt hij de doldrieste voetballertjes af als ze hun oefeningen afraffelen.

Volgens de oud-voetbalprof is het vak van verdediger niet makkelijk onder de knie te krijgen. Zeker niet in Nederland.

"Hier moet iedereen kunnen meevoetballen. Ik heb ook in Duitsland gespeeld. Daar moet je als verdediger zo min mogelijk risico nemen. Maar in Nederland moet iedereen meevoetballen: van de keeper tot de spits.", zegt Sankoh.

Hard werken

In de training op de voetbalschool gaat het over reactievermogen, tactiek, conditie en techniek. Alles komt langs. Een lesje 'verdedigen als Sankoh' komt aan het eind van de training aan bod. Sankoh weet als geen ander dat hard werken in de voetballerij loont. "Niet iedereen kan zomaar profvoetballer worden. Maar als je je best doet, kun je het zonder techniek en met hard werken toch halen", besluit de kersverse inwoner van Eext bemoedigend.