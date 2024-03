Aalden haalt oud uitbreidingsplan weer uit de kast

Eén en één is twee, vinden ze in Aalden. Uit een recent uitgevoerd woonwensenonderzoek komt naar voren dat er veel behoefte is aan betaalbare nieuwbouwwoningen. En aan de rand van het dorp ligt een perceel, deels in eigendom van een ontwikkelaar, dat geschikt zou zijn voor woningbouw. "Hak die knoop door en ga bouwen, dat is nodig voor de leefbaarheid van Aalden."

Dat stelt voorzitter Gertjan Reinders van Dorpsbelangen Aalden. In het dorp, met zo'n 1.800 inwoners, zijn er momenteel wel enkele kleine nieuwbouwprojecten. "Er gebeurt dus wel wat, maar op kleine schaal en mondjesmaat. Bovendien zijn de meeste projecten vooral gericht op mensen die wat meer te besteden hebben. Terwijl de behoefte vooral zit bij jongeren en starters."

Dat laatste weet hij op basis van een enquête die de belangenvereniging recent hield onder inwoners van Aalden, Meppen, Zweeloo, Benneveld, Wezup en Wezuperbrug. Bijna tweehonderd inwoners vulden de vragenlijst in. "Onze belangrijkste conclusie is dat, willen we dat het dorp levendig blijft, er betaalbare woningen bij moeten komen. Dat zorgt voor doorstroming in het dorp en geeft een impuls aan voorzieningen en scholen. Ons dorp moet leefbaar blijven."

'Prima locatie, aansluitend op bestaande wijk'