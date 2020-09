Zorgen over toename aantal coronabesmettingen in Drenthe

De Veiligheidsregio Drenthe maakt zich zorgen over de stijging van het aantal besmettingen in Emmen. "Het is momenteel een cluster, maar nog geen brandhaard."

De afgelopen dagen is in Emmen het aantal coronabesmettingen fors gestegen. Op scholen, sportverenigingen en in een verpleeghuis zijn besmettingen vastgesteld. Woensdag telde de GGD 28 nieuwe besmettingen in Drenthe, gisteren 34.

Cluster

Volgens de voorzitter van de Veiligheidsregio Marco Out kunnen we niet spreken van een brandhaard in Emmen, maar van een cluster besmettingen. Dat zijn meer dan drie besmettingen die met elkaar in verband staan. "Ten opzichte van de landelijke cijfers doen we het relatief beter", relativeert Out. "Maar we maken ons zorgen, want de laatste dagen zien we een duidelijke toename en het klopt dat een groot deel van die toename in Emmen zit."

Out zegt dat in Emmen geen nieuwe maatregelen verwacht hoeven te worden. "We kijken nu vooral waar de besmettingen vandaan komen", aldus Out. "Mensen lopen het ergens op en nemen het dan weer mee. Alles moet erop gericht zijn dat ze niet meer ergens naartoe gaan en andere besmetten."

Zorgen

"Mijn grootste zorg is dat mensen denken: 'het valt wel mee'", zegt Out. "De ziekenhuisopnames laten op dit moment geen grote cijfers gezien. Kijk je naar Frankrijk, dat was daar drie weken geleden ook het geval, maar nu is de IC-capaciteit daar behoorlijk overbezet."

"Wat we zien is dat vooral mensen tussen de 20 en 30 jaar het hebben. Die hebben relatief niet zoveel last, maar die kunnen het dan wel overdragen aan bijvoorbeeld verpleegtehuizen via hun werk of ouders. Daar maak ik me zorgen om."

Lees ook: