Oekraïense school Papenvoort wil niet dicht, ondanks oproep ministerie

Het bestuur van de Oekraïense basisschool bij de opvang in Papenvoort wil dat de school ook na de zomervakantie open mag blijven. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stopt dan met de tijdelijke onderwijsvoorziening voor Oekraïners, maar het bestuur in Papenvoort ziet dat niet zitten.

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne startte de overheid met een regeling waardoor kinderen van vluchtelingen uit dat land snel onderwijs konden krijgen in Nederland. Die regeling loopt deze zomer af.

Alle speciale scholen voor Oekraïense kinderen moesten daarom vandaag een plan indienen bij DUO waarin staat hoe de leerlingen na de zomer zullen overstappen naar het reguliere onderwijs of scholen voor nieuwkomers. Geen goed idee, vindt het schoolbestuur in Papenvoort.

Veilige omgeving

"We krijgen nog steeds regelmatig nieuwe leerlingen en het is belangrijk dat zij in een prettige omgeving terechtkomen", vertelt Marike Vast, schooldirecteur in Papenvoort. "Hier spreken de docenten en andere kinderen hun taal en kunnen ze dus beter hun emoties kwijt."

Niet iedereen is er volgens Vast nu al klaar voor om de opvangschool te verlaten. "We werken met leerdoelen en zodra de leerlingen die behaald hebben, zijn ze klaar voor een gewone basisschool. Bovendien zijn dit ook vaak kinderen die veel hebben meegemaakt. Dan is het niet goed om ze al snel te laten doorstromen."

Dorpsscholen in de knel

Toch stromen ook de kinderen die in Papenvoort naar school gaan uiteindelijk door naar het reguliere onderwijs. De dichtstbijzijnde basisscholen staan in Grolloo en Rolde, maar die kunnen een massale toestroom van Oekraïense kinderen niet aan.

"Op onze school zitten op dit moment bijna tachtig leerlingen. Dat is ongeveer net zoveel als er in Grolloo naar school gaan", vertelt Vast. De dorpsscholen zouden volgens haar een behoorlijke uitdaging krijgen op het gebied van ruimte en het bieden van passend onderwijs voor de Oekraïners.

Het is volgens de schooldirecteur wel zo dat de kinderen nu in Papenvoort minder snel Nederlands leren dan wanneer zij naar een nieuwkomersschool zouden gaan. Toch is een overstap naar die zo'n school geen ideale optie.

Internationale klas zit vol

De Internationale Schakelklas (ISK) van het Dr. Nassau College in Assen is de enige nieuwkomersschool in de buurt en die zit bovendien nu al barstensvol. De school kampt met een gebrek aan ruimte en personeel en had lang een wachtlijst voor nieuwe leerlingen.

Deze week besloten de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo en Noordenveld dat de ISK een extra locatie krijgt in de provinciehoofdstad, maar het is nog de vraag of er op de nieuwe plek genoeg plaats is voor alle aanvragen.