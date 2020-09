Groningen Airport Eelde verwacht verlies van ruim 2 miljoen dit jaar

Groningen Airport Eelde (GAE) verwacht dit jaar ruim 2 miljoen euro verlies te lijden. Dat schrijft de directie van de luchthaven in een verslag over de eerste zes maanden van dit jaar.

GAE leed in het eerste half jaar een verlies van 1.065.067 euro. Grote boosdoener is de coronacrisis, waardoor de luchthaven de commerciële luchtvaart in het tweede kwartaal volledig stil zag vallen. In die drie maanden tijd werden slechts 283 passagiers vervoerd. Over het eerste half jaar kwam het totaal aantal passagiers uit op 12.609, waar er 70.897 waren begroot.

'Broos en onzeker'

Het lesverkeer trok in het tweede kwartaal wel flink aan, wat GAE start- en landingsgelden opleverde. Dat bedrag staat echter in schril contrast met de inkomsten uit commercieel verkeer. Met ingang van begin juli zijn de passagiersvluchten naar Kreta en Mallorca weer gestart, maar GAE noemt het herstel 'nog erg broos en onzeker'.

Om kosten te besparen zijn de openingstijden van de luchthaven aangepast in overleg met de gebruikers, zijn door medewerkers vakantiedagen opgenomen en roosters aangepast. De inzet van flexibele krachten is volledig afgeschaald. Gedwongen ontslagen bleven uit, al zijn opengevallen vacatures in de tussentijd niet ingevuld.

51 procent slechter

GAE verwacht in 2020 op een verlies uit te komen van 2.055.802 euro. Dat is 51 procent slechter dan begroot. "De financiële verwachting is wel opgesteld op basis van de nodige aannames en onzekerheden", benadrukt de directie. "Op het moment dat het coronavirus verder om zich heen grijpt en toeristische bestemmingen gesloten worden of luchtvaartmaatschappijen en touroperators geen vluchten uitvoeren, kan het resultaat verslechteren."

De luchthaven ziet het somber in als de coronacrisis blijft aanhouden. "Omdat de liquiditeit terugloopt, zijn in de loop van het eerste half jaar van 2021 aanvullende liquide middelen of een andere vorm van steun nodig." Voor dit jaar lijkt dat volgens GAE op dit moment niet noodzakelijk.