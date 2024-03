Jongeren Meppel kunnen politiek adviseren via nieuwe jongerenraad

"De Jongerenraad is ontzettend belangrijk omdat het nieuwe ideeën oplevert, diverse meningen deelt en jongeren actief betrekt bij het vormgeven van de toekomst van Meppel", zegt de 21-jarige Liselot Raat (VVD), het jongste gemeenteraadslid.

Samen met Ina Booij van de ChristenUnie maakte zij zich hard voor meer invloed van jongeren op de Meppeler politiek. De twee partijen spreken zelfs van een historisch moment voor Meppel. CDA en SP stemden als enige tegen de komst van de jongerenraad, de partijen twijfelen of de jongerenraad (in deze vorm) de juiste vorm is om jeugd te betrekken bij de politiek.