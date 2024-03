Energielabel A moet D zijn: 'Op zich verandert er niets, ik stook nog evenveel'

"Een deel van het vertrouwen is terug. Ze nemen ons nu serieus. Ze kunnen er nu niet meer onderuit." Het gaat over woningcorporatie Woonconcept. En dit is een reactie van bewoner Jan van Os. Hij huurt nu zo'n 24 jaar een woning van Woonconcept in de wijk Koedijkslanden, in Meppel. Op papier heeft zijn huurwoning een energielabel A. De woning behoort dus tot de categorie voor de energiezuinigste woningen.