Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

We hebben een aantal activiteiten voor je op een rij gezet.

Drentsche Peil XL

Muziekliefhebbers kunnen dit weekend terecht bij het gratis festival Drentsche Peil XL in Emmen en Assen. De Vlinderstad is zaterdagavond aan de beurt. Bij Grand Café Plein en Club Limbo betreden onder meer Mr. Knowhow en Lisa Ploeger het toneel. Zondagmiddag kun je in de provinciehoofstad bij Garage TDI luisteren naar zes acts.

Kijk voor meer informatie over de artiesten en tijden op de website van Drentsche Peil XL.

Excursie langs het Deurzerdiep

Waterdichte schoenen en een verrekijker zijn aanbevolen tijdens de excursie 'Stroom opwaarts' van nationaal park Drentsche Aa. Wandelaars lopen zaterdag 2,5 uur langs het Deurzerdiep onder de leiding van gidsen die onder meer vertellen over de verbetering van de waterkwaliteit en wat er in en om de beek leeft en bloeit.

De wandeling begint om 10.00 uur en deelname is gratis. Als je interesse hebt dan moet je er wel snel bij zijn. Er is namelijk plek voor tien deelnemers en je moet vooraf reserveren. Klik hier voor meer informatie.

Rommelmarkten

"Noem het een kofferbakverkoop, een rommelmarkt, een yardsale, wij noemen het Tafel in de Tuin." Op 390 adressen in Meppel kun je terecht voor 'nieuwe' tweedehandse spullen. Benieuwd waar? Klik dan hier.

Ook in Nieuweroord is zaterdag een rommelmarkt. Tussen 10.00 en 14.00 uur is handelswaar te vinden in tuinen en opritten aan de (Verlengde) Hoogeveensche vaart en Geeserraai. Voor de locaties, klik hier.

Moorman en Mae in Assen

Drentse artiesten betreden de Grote Zaal in DNK zaterdag. Tijdens het 'Noordelijk Halfrond' kan je namelijk luisteren naar Leon Moorman & Band en Hannah Mae & Band. Leon Moorman is de winnaar van het Drèents Liedtiesfestival 2019 en zijn muziek viel ook in het buitenland in de smaak. Hannah Mae is op het Popgala Noord van Eurosonic Noorderslag (ESNS) uitverkozen tot beste talent.

Het concert begint om 20.00 uur en geïnteresseerden moeten vooraf reserveren. Een kaartje kost 19,50 euro. Klik hier voor meer informatie.

Op de fiets door de natuur

Liefhebbers van bossen, heide en zand kunnen zondag hun hart ophalen tijdens een fietstocht door het Drents-Friese Wold. Je fietst samen met een gids van Staatsbosbeheer die vertelt over de geschiedenis van het diverse landschap en over de invloed van de mens op het gebied.

De tocht is van 10.00 tot 16.30 uur en kost 17,50 euro. Om te reserveren en voor informatie kun je terecht op de website van Staatsbosbeheer.

Oorlogsverhalen in Assen

Hoe hebben kinderen de Tweede Wereldoorlog ervaren? Die vraag behandelt het vertelcafé. Vertelgroepen uit Assen en Groningen vertellen op Podium Zuidhaege over het 'gewone leven' in een 'ongewone tijd'. Daarvoor hebben ze mensen geïnterviewd die de oorlog als kind meemaakten. Ook deelt iemand haar eigen ervaringen als kind tijdens de bezetting.

Om erbij te zijn moet je vooraf reserveren. Kijk daarvoor op de website van Podium Zuidhaege. Het begint om 14.30 uur.

Goed weekend!