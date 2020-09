NK-zilver is even slikken voor atlete Britt Roos: 'Balen maar een goed leermoment'

Dat alles combineert ze met het vwo in Meppel. Voor een vrouw van 17 wordt er dus aardig wat discipline gevraagd. Maar dat is Roos wel toevertrouwd.

"Ik vind het gewoon superleuk. Papa en mama rijden overal met met me naartoe. Ik kan het gewoon allemaal goed combineren met school. Op woensdag ben ik vrij en heb ik alle tijd om naar Amsterdam te gaan. Ook vrijdagmiddag ben ik vrij en dan kan ik met de trein naar Papendal. Dan ben ik daar zaterdag ook en kan ik daar overnachten", verklaart Roos.

Schipperen

Trainer Pennekamp vult aan. "Het is een beetje schipperen. Toen zij voor mij gekozen heeft als trainer hebben we van tevoren goed doorgesproken wat de voor- en de nadelen daarvan zijn. En dit is een van de nadelen. Dat klopt zeker", aldus Pennekamp.

Al vanaf haar tiende trainde Roos onder Bas Harsema. Maar de Drentse atlete was toe aan iets nieuws en stapte eind vorig jaar over naar Pennekamp. "We hebben ook wel wat aan techniek gedaan. Haar voorvoet plaatste ze een beetje teveel op de buitenkant. Nu loopt ze meer op de bal van haar voet. En dat gaat hartstikke goed", zegt junioren-bondscoach Pennekamp.

Zilver bij NK B-junioren

Roos had jarenlang weinig concurrentie van haar leeftijdsgenoten in eigen land. Maar vorig weekend werd haar hegemonie op de 800 meter ineens doorbroken. Ze liet zich, bij het Nederlands kampioenschap voor B-junioren, in de eindsprint verrassen door Celine van Heerikhuize. En na zo'n lange tijd weer genoegen nemen met zilver valt dan niet mee.

"Ik was natuurlijk niet zo tevreden. Maar het plan dat we hadden heb ik uitgevoerd en er was er net één sterker. Daar baalde ik wel heel erg van natuurlijk. Maar van die tactische races leer ik natuurlijk wel veel voor later", zegt Roos.

1.500 meter loopster?

Bij 800-meter lopers heb je altijd het onderscheid tussen atleten die met een hoge basissnelheid ook makkelijk een 400 meter uit de mouw schudden en aan de andere kant de atleten die lang een straf tempo vast kunnen houden voor een 1.500 meter. "Ik zou er niet gek van opkijken als ze in de toekomst een echte 1.500 meter-loopster zou worden. Maar die afstand vergt nog wel heel veel trainingsarbeid in kilometers en uren. En daar wil ik haar nu nog niet mee belasten", analyseert Pennekamp. Zelf denkt Roos ook dat ze meer naar de 1.500 meter neigt.

Studie geneeskunde

Als alles volgens plan verloopt rondt Roos dit schooljaar haar vwo in Meppel af en wil ze geneeskunde gaan studeren. De puzzel van ideale trainingsomstandigheden in combinatie met haar studie begint dan weer opnieuw. "Ik ga eerst kijken waar ik goed kan trainen en daar pas ik dan m'n studie op aan", besluit Roos.

Komend weekend komt ze nog in actie bij de Gouden Spike in Leiden. Het is meteen haar laatste wedstrijd van het outdoorseizoen.

